Ethypharm rafforza la sua pipeline R&S di fase avanzata con una nuova terapia acuta dell'emicrania

27 maggio 2021 a

SAINT-CLOUD, Francia, 27 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Ethypharm ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti esclusivi per lo sviluppo, la registrazione e la commercializzazione nei primi 5 mercati europei di una nuova formulazione del Celecoxib già approvata negli Stati Uniti per la terapia acuta dell'emicrania. Tale accordo conferma l'impegno di Ethypharm nei confronti dei pazienti la cui vita è quotidianamente alterata dal dolore.

L'emicrania è una delle patologie neurologiche più diffuse, che interessa circa il 12% della popolazione europea. Per il trattamento degli attacchi acuti dell'emicrania, sono già disponibili molti farmaci. Tuttavia, i pazienti potrebbero non essere sempre soddisfatti dell'efficacia delle terapie esistenti e alcuni potrebbero essere preoccupati per i possibili effetti collaterali. Pertanto, è necessario offrire ulteriori alternative a pazienti che soffrono di attacchi acuti di emicrania.

A tal fine, Dr Reddy's ha sviluppato per il mercato americano una nuova formulazione liquida orale del farmaco antinfiammatorio non steroideo Celecoxib e ha condotto studi registrativi che hanno portato all'approvazione del suo prodotto da parte della FDA statunitense nel maggio 2020.

Si tratta di un accordo strategico per entrambe le parti. Grazie al suo impegno nelle terapie del dolore,Ethypharm aveva individuato da tempo la necessità di offrire ai pazienti nuove possibilità di trattamento dell'emicrania acuta. Per Dr Reddy's era invece importante permettere ai pazienti europei di accedere a questo nuovo prodotto appartenente al suo portafoglio di terapie acute dell'emicrania. «Ethypharm ha la giusta competenza, esperienza e presenza in Europa, eper questo le abbiamo concesso i diritti per lo sviluppo, la registrazione e la commercializzazione della nostra soluzione orale di Celecoxib nei mercati di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e Spagna» ha affermato G.B.Ramesh Murthy, Vicepresidente Sviluppo commerciale, Prodotti proprietari presso Dr Reddy's.

Rimane solo qualche fase dello sviluppo prima di poter registrare questo prodotto in Europa cheentra così nella pipeline di sviluppo di fase avanzata di Ethypharm.

Con un mercato europeo di farmaci per l'emicrania stimato a 550 milioni di dollari nel 2019, Ethypharm punta a ottenere rapidamente le necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio per poter lanciare questa nuova terapia nel Regno Unito,Germania, Francia, Italia e Spagna.

«Ethypharm si impegna a migliorare la vita delle persone affette da patologie debilitanti del sistema nervoso centrale. Con questa sua innovativa formulazione, il Celecoxib rappresenterà una nuova alternativa per i pazienti del Regno Unito e di altri 4 paesi europei che soffrono di attacchi acuti di emicrania» ha dichiarato Frédéric Molin, Vicepresidente Esecutivo dello Sviluppo aziendale presso Ethypharm, che ha inoltre aggiunto: «Al di là di quest'accordo, Ethypharm offre una solida piattaforma per le aziende non europee desiderose di massimizzare il potenziale dei loro prodotti che rientrano nelle nostre aree di specializzazione. Siamo estremamente aperti alle innovazioni esterne e cerchiamo di avviare attivamente un dialogo con altri partner».

Informazioni su Ethypharm

Ethypharm è un'industria farmaceutica europea incentrata su due aree terapeutiche principali: il sistema nervoso centrale e la terapia intensiva. Ethypharm commercializza i suoi farmaci direttamente in Europa e in Cina, e insieme ai suoi partner in America del Nord e in Medio Oriente, dove vi è una forte richiesta. Nel Gruppo lavorano più di 1.500 persone, soprattutto in Europa e Cina. Ethypharm lavora a stretto contatto con le autorità e gli operatori sanitari per garantire un utilizzo adeguato e un accesso ai suoi farmaci a quante più persone possibili.

