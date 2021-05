Covid: Moratti, 'in poche ore 221mila 30enni lombardi hanno aderito a vaccino'**

27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "221mila 30enni hanno aderito alla campagna vaccinale in poche ore". Lo evidenzia su Twitter Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Nella regione, precisa Moratti, "le adesioni (5,5 milioni) continuano a crescere per tutte le fasce d'età, con i 40enni che arrivano al 65%, i 50enni al 78% e gli over 60 che sfiorano il 90%". E "l'88% degli over 80 è immunizzato con prima e seconda dose".