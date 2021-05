Workday è stata Nominata Leader nel Magic Quadrant di Gartner per le Suite di Gestione Finanziaria Cloud Core per le Medie e Grandi Imprese Globali

27 maggio 2021 a

Posizionato come Leader per il Quinto Anno Consecutivo in Base alla Completezza della Visione e alla Capacità di Esecuzione

MILAN, Italy, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner, Inc. nel quadrante Leader del 2021 Gartner per le Suite di Gestione Finanziaria Cloud Core per le Medie e Grandi Imprese Globali* per il quinto anno consecutivo in base alla completezza della visione e alla capacità di esecuzione.

Gli eventi del 2020 hanno indotto molte organizzazioni ad accelerare i propri sforzi di trasformazione digitale della gestione finanziaria. Di conseguenza, i leader della gestione finanziaria si stanno rivolgendo a Workday per farsi aiutare nel pianificare, eseguire e analizzare tutto in un unico sistema. L'ampio portafoglio di offerte di cloud finance dell'azienda porta nuovi livelli di visibilità e controllo che vanno oltre i confini dei tradizionali sistemi ERP. Insieme, Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics, e Workday Spend Management Sourcing forniscono una soluzione approfondita e completa per la pianificazione e l'analisi aziendale in tutti i processi finanziari, tra cui record to report, report to forecast, contract to cash e source to pay.

Focus Incessante sul Successo dei Clienti e sull'Innovazione per Elevare l'Ufficio del CFOWorkday continua a mantenere la sua visione per l'ufficio del CFO per ottimizzare l'agilità organizzativa e fornire insight affidabili per alimentare le operazioni più efficaci. Il suo impegno a fornire un valore eccezionale per i clienti e una continua innovazione aiuta le organizzazioni di una vasta gamma di industrie e settori. Con più di 1.000 clienti Workday Financial Management e 5.500 clienti Workday Adaptive Planning in oltre 120 paesi, Workday continua a promuovere l'innovazione globale alimentata dal machine learning (ML) e dall'advanced analytics per consentire ai clienti di:

Soddisfazione costante del clienteWorkday mira a mantenere un indice di soddisfazione dei clienti superiore al 95% e, nella sua più recente indagine sulla soddisfazione dei clienti, ha raggiunto un indice di soddisfazione dei clienti leader del settore del 97%. Tra i fattori chiave di questo indice di soddisfazione dei clienti costantemente alto, figurano la capacità di comprendere le esigenze dei clienti, la qualità del supporto tecnico e la reattività dell'organizzazione della customer experience di Workday. Inoltre, Gartner Peer Insights documenta l'esperienza dei clienti attraverso valutazioni verificate e recensioni dei propri pari. Al 12 maggio 2021, le recensioni dei clienti di Workday includono quanto segue:

Commento alla notizia"In qualità di organizzazione internazionale, dobbiamo essere dinamici e adattarci facilmente alle mutevoli condizioni di mercato", ha affermato Rob Bloor, controller finanziario del gruppo, EQ. "Con Workday, i nostri dati transazionali e di pianificazione sono nello stesso sistema e siamo in grado di tradurre i dati in informazioni di cui abbiamo bisogno per prendere decisioni. Il fatto che i nostri team di contabilità e pianificazione lavorino sulla base dello stesso set di dati, ci consente di essere continuamente agili e fiduciosi nel nostro processo decisionale ".

"Siamo entusiasti che Workday abbia integrato in modo nativo il machine learning nella sua applicazione principale cash-to-pay, creando un'estensione senza soluzione di continuità al nostro processo di contabilità clienti", Preeti Iyer, direttore senior, Finance & Order to Cash, Blue Yonder. "Workday dispone di tutti i nostri dati e sa come gestiamo le richieste di pagamento in contanti e come abbiamo applicato i pagamenti in passato. Questa profonda comprensione ci ha fatto fare un enorme balzo in avanti, è stato più conveniente e ci ha aiutato a realizzare valore più velocemente mentre continuiamo a ridurre il tempo speso per le nostre applicazioni di cassa complesse e passiamo dal 70% del nostro tempo speso per gli abbinamenti manuali a solo il 20% ".

"Workday ha dimostrato di essere un moderno sistema cloud che offre innovazione continua ai propri clienti ed è un vero partner per Shelter Insurance", Tina Workman, vice presidente della contabilità e tesoriere di Shelter Insurance. “Lo scorso anno abbiamo avviato Accounting Center e da allora abbiamo tolto diversi programmi COBOL legacy che avevano poca visibilità sulla creazione di contabilità da sistemi operativi. Con Workday Accounting Center abbiamo piena trasparenza nella creazione di contabilità dettagliata da quasi 75 file da polizze, reclami e altri sistemi, semplificando la nostra contabilità in un unico sistema e fornendoci una visione più approfondita della redditività dei prodotti assicurativi ".

"Riteniamo che il motivo per cui Gartner continua a riconoscere Workday come leader nelle suite di gestione finanziaria Cloud Core sia il nostro profondo impegno con i clienti e la costante attenzione all'innovazione per aiutare a far progredire l'ufficio del CFO", ha affermato Terrance Wampler, direttore generale, Workday Financial Management. “Per le organizzazioni finanziarie, disporre di soluzioni comprovate che supportano i processi finanziari attuali ed emergenti fornisce un chiaro vantaggio competitivo. Con Workday, i nostri clienti possono distillare più facilmente informazioni utili da tutti i loro dati, rimuovere rapidamente l'attrito dai processi finanziari e pianificare continuamente per fornire la partnership aziendale strategica che le loro organizzazioni richiedono dai servizi finanziari ".

Informazioni Aggiuntive

* Magic Quadrant di Gartner per le Suite di Gestione Finanziaria Cloud Core per le Medie e Grandi Imprese Globali John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10 maggio 2021**Gartner Magic Quadrant per Cloud Financial Planning & Analysis, Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, 6 ottobre 2020

DisclaimerGartner:Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle nostre pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come affermazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Le recensioni di Gartner Peer Insights costituiscono le opinioni soggettive dei singoli utenti finali basate sulle loro esperienze e non rappresentano le opinioni di Gartner o dei suoi affiliati.

A proposito di WorkdayWorkday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la e delle, che aiuta i clienti ad adattarsi e avere successo in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l'analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 45% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini "ritenere", "potere”, “volere”, “stimare”, “continuare”, "prevedere", “intendere”, “aspettarsi”, “cercare”, "pianificare", “progettare” e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-K per l'esercizio al 31 gennaio 2021 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

