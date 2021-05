Scrittori: è morto Eric Carle, papà del Bruco Maisazio, bestseller da 46 milioni di copie**

27 maggio 2021 a

a

a

New York, 27 mag. - (Adnkronos) - Lo scrittore e illustratore statunitense Eric Carle, uno degli autori per l'infanzia più venduti e tradotti al mondo grazie al suo simpatico Bruco Maisazio, è morto è all'età di 91 anni nella sua casa estiva di Northampton, nel Massachusetts, "circondato dall'affetto dei suoi familiari". L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica scorsa, è stato dato dalla famiglia con un comunicato diffuso dalla casa editrice Penguin Young Readers.

Eric Carle è diventato celebre con "Il piccolo Bruco Maisazio" (titolo originale "The Very Hungry Caterpillar"), pubblicato per la prima volta nel 1969 e in Italia da Mondadori, con traduzioni in 62 lingue e vendite complessive per 46 milioni di copie nel mondo: racconta la storia di un piccolo bruco verde con la testa rossa sempre affamato che compie il suo viaggio per trasformarsi e diventare una meravigliosa farfalla. Grazie al bruco i bambini si divertono a "spiare" attraverso le pagine forate e imparano i nomi dei colori, dei numeri, dei cibi e dei giorni della settimana.

Attraverso libri come "1.2 3. Impara a contare con il piccolo Bruco Maisazio", "Grazie. Scopri la gentilezza con il piccolo Bruco Maisazio", "Il piccolo Bruco Maisazio", "La coccinella prepotente" e "Il piccolo seme" (in Italia tutti pubblicati da Mondadori), Carle ha introdotto temi universali con parole semplici e colori vivaci nei libri destinati ai bambini da 3 a 6 anni.