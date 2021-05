eXp Realty accoglie la esperta del settore immobiliare Ilaria Profumi come direttore regionale, EMEIA

27 maggio 2021 a

- BELLINGHAM, Wash., May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty, una delle società immobiliari globali in più rapida crescita e una controllata di eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), ha annunciato oggi la nomina della esperta professionista del settore immobiliare Ilaria Profumi a Direttore delle Regioni, Europa, Medio Oriente, India e Africa (EMEIA). L'aggiunta di Profumi contribuirà a rafforzare l'impronta globale dell'azienda e la sua presenza in EMEIA. Riferirà a Michael Valdes, presidente di eXp Global.

Profumi arriva da RE/MAX Italia, dove ha servito come direttore operativo negli ultimi 15 anni, concentrandosi sulla strategia aziendale. È un avvocato di formazione e ha trascorso quasi due decenni in altri ruoli in RE/MAX, tra cui capo degli affari legali e capo del business development prima di assumere il ruolo di COO.

"La forte esperienza e le competenze di Profumi saranno di grande valore per la nostra strategia globale e la crescita nella regione", ha detto Valdes. "Sono entusiasta che lei abbia un ruolo fondamentale nell'accelerare la crescita del marchio eXp in tutta l'EMEIA".

"Sono entusiasta di unirmi a eXp Realty, e sono già un sostenitore dell'incredibile visione dell'organizzazione", ha detto Profumi. "Dedicare gli ultimi 15 anni alla crescita di un marchio immobiliare internazionale ha confermato la mia convinzione che le persone fanno sempre la differenza. Stiamo assistendo a una delle più grandi trasformazioni tecnologiche nella storia dell'umanità, ma le tendenze mostrano che abbiamo bisogno di un'offerta che combini il tradizionale rapporto umano e l'innovazione tecnologica per avere successo e prosperare. eXp Realty è l'alternativa globale per tutti quegli agenti immobiliari che hanno capito che l'innovazione e l'inclusione sono la base di una visione a lungo termine che rende il mercato immobiliare redditizio."

L'assunzione di Profumi arriva mentre la società continua a intraprendere una rapida espansione globale, lanciando operazioni in 11 nuovi mercati da ottobre 2020. Nella regione EMEIA, eXp opera attualmente nel Regno Unito, Sud Africa, India, Portogallo, Francia, Italia e Spagna. L'azienda ha recentemente annunciato l'intenzione di espandersi in tre nuovi mercati nel terzo trimestre del 2021.

eXp Realty offre un modello finanziario unico per gli agenti immobiliari residenziali e commerciali. Oltre a un'attraente struttura di commissioni, gli agenti hanno l'opportunità di guadagnare un reddito aggiuntivo contribuendo a far crescere la base di agenti dell'azienda a livello globale e di guadagnare capitale nella società attraverso attività di quotazione e vendita. L'intermediazione basata su cloud di eXp è alimentata da Virbela, la piattaforma immersiva e collaborativa dell'azienda, che consente ai suoi agenti di comunicare, incontrarsi e condurre affari in un mondo virtuale.

Informazioni su eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) è la holding di eXp Realty, Virbela e SUCCESS Enterprises.

eXp World Holdings e il suo brokeraggio globale, eXp Realty, è una delle aziende di tecnologia immobiliare in più rapida crescita al mondo con più di 55.000 agenti negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Sud Africa, India, Messico, Portogallo, Francia, Porto Rico, Brasile, Italia, Hong Kong, Colombia e Spagna, e continua a crescere a livello internazionale. Come una società quotata in borsa, eXp World Holdings offre ai professionisti del settore immobiliare l'opportunità unica di guadagnare premi azionari per obiettivi di produzione e contributi alla crescita complessiva dell'azienda. eXp World Holdings e le sue aziende offrono una suite completa di soluzioni tecnologiche di intermediazione e immobiliari, tra cui il suo innovativo modello di intermediazione residenziale e commerciale, servizi professionali, strumenti di collaborazione e sviluppo personale. L'intermediazione basata sul cloud è alimentata da una piattaforma 3D immersiva che è profondamente sociale e collaborativa, permettendo agli agenti di essere più connessi e produttivi.

Per ulteriori informazioni, visitare https://expworldholdings.com.

Dichiarazione Safe Harbor

Le dichiarazioni contenute nel presente documento possono includere dichiarazioni di aspettative future e altre dichiarazioni previsionali che si basano sulle opinioni e sui presupposti attuali dell'amministrazione e comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o gli eventi reali differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tali dichiarazioni lungimiranti parlano solo a partire dalla data del presente documento e l'azienda non si assume alcun obbligo di rivederle o aggiornarle. Queste dichiarazioni includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni sugli effetti economici e sociali della pandemia COVID-19; continua crescita della nostra base di agenti e broker; espansione della nostra attività di intermediazione immobiliare residenziale nei mercati esteri; domanda di lavoro a distanza e soluzioni di apprendimento a distanza ed eventi virtuali; sviluppo della nostra nuova intermediazione commerciale e la nostra capacità di attrarre broker immobiliari commerciali; crescita delle entrate e performance finanziarie. Tali dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future. I fattori importanti che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente e negativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali includono cambiamenti negli affari o in altre condizioni di mercato; la difficoltà di mantenere la crescita delle spese a livelli modesti mentre si aumentano i ricavi; e altri rischi dettagliati di volta in volta nelle archiviazioni della Securities and Exchange Commission dell'azienda, compresi, ma non solo, il più recente rapporto trimestrale sul modulo 10-Q e il rapporto annuale sul modulo 10-K.

