Covid: da domani due nuove zone rosse in Sicilia, Geraci e Lercara Friddi**

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un'ordinanza che avrà efficacia da domani, 28 maggio, fino al 3 giugno compreso. Nell'ambito della stessa ordinanza si stabilisce la prosecuzione della “zona rossa”, fino al 3 giugno, per San Cipirello e Vicari, sempre in provincia di Palermo.