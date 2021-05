Open Fiber: a Bergamo illuminate 13 mila unità immobiliari con rete in fibra ottica (2)

27 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Sono soddisfatto del lavoro che è stato realizzato -spiega l'assessore all'innovazione del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni-; si tratta di un importante passo avanti per la città nell'ambito dell'infrastrutturazione digitale. Ora il piano prosegue nei quartieri Celadina,, Borgo Pignolo, Centro, San Leonardo, Santa Lucia, Conca Fiorita, Borgo Santa Caterina e San Francesco, che presto potranno avvalersi di questi importanti servizi. L'obiettivo dell'Amministrazione rimane sicuramente quello di portare la banda ultra larga in tutta la città".

"La rete a banda ultra larga che stiamo realizzando a Bergamo permette di abilitare tutti i servizi innovativi disponibili, ad oggi, sul web -dichiara Antonio Chiesa, regional manager di Open Fiber- in particolare, lo smart working, la didattica a distanza, l'e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in hd, fino a traguardare le applicazioni 'Smart City' come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell'illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo".