Tragedia Mottarone: nel pomeriggio sopralluogo consulente procura

Verbania, 27 mag.(Adnkronos) - - Sopralluogo, nel primo pomeriggio, nell'area della tragedia del Mottarone da parte del consulente incaricato dalla procura di Verbania - è il docente di meccanica aerospaziale Giorgio Chiandussi del Politecnico di Torino -. Si tratta di un primo passo per cercare di ricostruire quanto accaduto domenica scorsa. Un sopralluogo necessario per rendersi conto del luogo prima che i reperti siano spostati e messi in sicurezza. Non è stata ancora disposta una consulenza tecnica per accertamenti irripetibili che richiede la presenza di tutte le parti il che lascia presupporre che il numero degli indagati potrebbe ancora salire.