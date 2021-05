Calcio: Real Madrid, 'Zidane ha deciso di lasciare il club, sarà sempre casa sua'**

27 maggio 2021 a

a

a

Madrid, 27 mag. (Adnkronos) - Il Real Madrid ha annunciato che "Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid" Così il club merengues ha annunciato ufficialmente l'addio del tecnico francese. "Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa", conclude il Real Madrid.