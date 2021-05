Calcio: Mancini, 'la Nazionale unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici'

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Questi giorni di lavoro sono stati importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. Questa è l'unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici". Così Roberto Mancini, Ct della Nazionale, in conferenza stampa alla vigilia della gara amichevole contro il San Marino. Sulla possibilità che il mercato possa influenzare lo stato d'animo dei giocatori, Mancini ha chiarito: "i ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi".