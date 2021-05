Covid: Lamorgese, 'ristori con immediatezza ma senza rinunciare a controlli'

27 maggio 2021 a

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "Ho rivolto un ringraziamento alle forze di polizia e alla magistratura per tutta l'attività posta in essere in questo periodo di pandemia che ci ha visto impegnati su vari fronti". Lo ha detto a Palermo il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aggiungendo: "Abbiamo parlato della sicurezza del territorio, della possibile infiltrazione delle mafie nelle risorse che arriveranno sui territori e di tutta l'attività posta in essere dal Governo nel 2020 per quanto riguarda i ristori che devono arrivare con immediatezza ma senza rinunciare ai necessari controlli antimafia".