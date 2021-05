Fracci: Fontana, 'domani a Palazzo Lombardia premio Rosa Camuna alla sua memoria'

27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - Carla Fracci era "una milanese che amava infinitamente la sua città e la Lombardia. Nel 2020 le avevamo assegnato il premio Rosa Camuna per certificare come la Regione considerasse la sua carriera anche simbolo dell'eccellenza lombarda, ma a causa della pandemia non eravamo ancora riusciti a consegnarglielo personalmente. Lo faremo, alla memoria, domani pomeriggio a Palazzo Lombardia in occasione delle celebrazioni dell'edizione 2021". Lo annuncia il presidente Attilio Fontana, esprimendo il cordoglio della Regione Lombardia, a nome dell'intera Giunta.

