Covid: Fontana, 'con nuove previsioni, entro luglio almeno una dose data a tutti lombardi'**

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "Se avessimo la possibilità di fare 100mila vaccinazioni al giorno, alla fine del mese di luglio avremmo almeno una dose data a tutti i cittadini lombardi. Speriamo con la nuova previsione che ci è stata mandata dal generale Figliuolo per il mese di giugno, che ci dà un po' più di spazio e ci dovrebbe consentire di salire intorno alle 100mila". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Mantova.

"Purtroppo -spiega Fontana- finora al massimo abbiamo potuto arrivare a 117-118mila dosi e poi siamo stati costretti a tornare alle 85-88mila". Certamente "se ne potessimo inoculare 120mila al giorno, anticiperemmo al 10 luglio". In fondo, "il progetto che aveva fatto Bertolaso andava proprio in questa direzione; se avessimo più dosi, potremmo tranquillamente arrivare a 140-150mila somministrazioni al giorno a cui si potrebbero aggiungere quelle che eventualmente in raccordo con le aziende e imprese abbiamo fatto e quindi potremmo incrementare ulteriormente la capacità vaccinale. E' chiaro -ribadisce- che più aumenta la possibilità di vaccinare, più si anticipa la conclusione".