Migranti: sindaco Palermo a Lamorgese, ‘priorità salvare vite in mare, è tema Ue'

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "C'è l'esigenza di accogliere in regola, garanzia di sicurezza. Ma prima c'è un tema più importante, cioè salvare le vite in mare. Si tratta di un tema europeo". A dirlo è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che oggi ha incontrato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Ho rilanciato la proposta, ben accolta dal presidente David Sassoli, di un Recs, un servizio civile europeo di salvataggio salviamo le vite - ha aggiunto il primo cittadino -. La loro visibilità è la condizione primaria per pretendere che vengano rispettati i loro diritti".