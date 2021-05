Calcio: Tacconi, 'Allegri-Juve? Non amo le minestre riscaldate, meglio Zidane'

27 maggio 2021 a

a

a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Anche se non è ancora ufficiale, su Allegri alla Juve dico che le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute, sarà l'ennesimo campionato 'strano'". Queste le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, all'Adnkronos, in merito al sempre più certo ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. "Preferirei arrivasse uno come Zidane -prosegue Tacconi- quella potrebbe essere la sorpresa, resterebbe Ronaldo e potrebbero arrivare Ramos e Marcelo, due giocatori niente male".