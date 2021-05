Lombardia: Fontana, 'lavoro su riforma sanitaria procede veloce, sarà bella e fatta bene'

27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - Il lavoro di revisione della riforma sanitaria regionale "sta procedendo molto bene, penso che la prossima settimana potranno partire i lavori in commissione e che si porterà a casa una riforma molto bella e fatta bene". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Mantova.

"Soprattutto -assicura Fontana- darà una risposta a tutte le richieste arrivate, molte delle quali erano subordinate a un incremento delle risorse nazionali". Del resto "non dobbiamo dimenticare che dal 2011 ci sono stati tagli drammatici nei confronti della sanità. Io ho sempre sostenuto che la spesa sanitaria è una spesa buona, che si deve incrementare e non tagliare". Ma "purtroppo chi governava all'epoca la pensava in un modo diverso e questi tagli si sono fatti sentire". Ora, però, "questa tendenza si è invertita e vediamo che ci saranno delle risorse incrementali che ci consentiranno di dare maggiori risposte anche a livello territoriale".