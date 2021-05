Risparmio, Volpato (Banca Mediolanum): "Con Pir contributo a riportare Italia a suo ruolo"

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Con i Pir siamo di fronte a una leva che va azionata. Perché chi sottoscriverà i Pir normali e alternativi farà certamente un buon affare, ma anche qualcosa di più perché avrà dato il proprio contributo a riportare il Paese a svolgere il ruolo che la storia ha sempre riconosciuto a noi italiani". Lo ha ricordato Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, nel corso del Mediolanum Market Forum.

In Italia, ha detto ancora, "abbiamo bisogno di imparare a fare squadra per rinascere, essere un po' più attaccati alla bandiera e convincerci che per risolvere i problemi è intelligente coinvolgere gli altri e non pensare sempre a combattere da soli come fossimo particelle a se stanti. Il made in Italy, che significa fatto a regola d'arte, aspetta solo questo", ha concluso Volpato.