Calcio: Ulivieri, 'Allegri grande allenatore ma valuto positivo l'anno di Pirlo'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Si sa che Massimiliano Allegri sia un grande allenatore. Ma valuto positivamente l'anno di Andrea Pirlo: ha conquistato due trofei, è arrivato quarto. E non c'entra niente la quantità di esperienza". Lo dice, all'Adnkronos, il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri. Quanto al valzer delle panchine attualmente in corso, "si capisce, sono movimenti dettati da una situazione particolare. Sul campionato ha influito il Covid, poi le tensioni dell'ultimo periodo. Altra cosa -sottolinea- è la vicenda dell'Inter. Non penso che si tratti di motivi economici, Conte aveva già un contratto. Ci saranno delle altre motivazioni, ma sono scelte che fanno l'allenatore e la società".