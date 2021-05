Omofobia: Cucca, 'taglio audizioni su Zan da 170 a 70 è vittoria Iv'**

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Da 170 siamo passati a 70 audizioni come avevamo richiesto noi di Italia Viva : una vittoria della linea di mediazione importante che pone le basi per un iter rapido della legge. Di una legge contro le discriminazioni omotransfobiche abbiamo bisogno. Il presidente Ostellari ha accettato la nostra proposta e ha significativamente ridotto le audizioni. Puntiamo ad arrivare in aula in tempi rapidi". Così il senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca a margine della riunione dell'Ufficio di presidenza della commissione giustizia in Senato.