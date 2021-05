Dl Semplificazioni: De Petris, 'discutere con parti sociali e con italiani'

27 maggio 2021 a

a

a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Le regole sui controlli e sugli appalti riguardano direttamente la vita di tutti i cittadini italiani. L'accelerazione è fondamentale ma lo è altrettanto il pieno coinvolgimento dei cittadini, che non devono trovarsi di fronte a decisioni fondamentali senza essere stati neppure minimamente coinvolti. Il dl Semplificazioni va discusso prioritariamente con le parti sociali e sottoposto a un vaglio reale del Parlamento e degli italiani”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.

“I subappalti -aggiunge- non possono essere liberalizzati come se nulla fosse, perché quella è la porta attraverso la quale passano pratiche di sfruttamento inaccettabili e infiltrazioni mafiose. Le procedure della Via, Valutazione di impatto ambientale, devono essere rigorose e i controlli devono essere stringenti. Le bonifiche dei siti devono essere tali da garantire il massimo rispetto per l'ambiente. Questo del resto chiede l'Europa esattamente come chiede di fare presto. Non si può ascoltare la Ue quando parla di accelerazione e poi distrarsi quando chiede in modo tassativo di evitare ogni impatto negativo sull'ambiente”.