Pd: Letta, 'cavalcare con coraggio l'onda digitale, impossibile frenarla'

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Il tema digitale-istituzioni è una grande questione, io penso che bisogna cavalcare l'onda con coraggio, frenarla è impossibile. Il digitale cambia le nostre vite ovunque, non sui può immaginare che non abbia un impatto sulle dinamiche istituzionali e sulla vita delle istituzioni democratiche". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al webinar della scuola Polimina.

"Questo processo va governato per evitare involuzioni e per cogliere gli aspetti positivi -ha sottolineato il segretario del Pd-. Tutto ciò che avviene in presenza è sempre meglio, ma l'impatto tecnologico e digitale sulle modalità del funzionamento delle istituzioni rappresenta la più grande delle conseguenze della pandemia, che ha implicato una accelerazione di un processo che avrebbero perso un decennio o un quindicennio".