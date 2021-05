Dl semplificazioni: in corso incontro Draghi-sindacati

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - E' in corso da circa un'ora a Palazzo Chigi l'incontro del presidente del Consiglio Mario Draghi e le sigle sindacali. Presenti per la Cgil il segretario generale Maurizio Landini, per la Uil il segretario generale Pierpaolo Bombardieri e per la Cisl il segretario confederale Ignazio Ganga. Presenti anche i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, il responsabile delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e il titolare della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.