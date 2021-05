27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "La disponibilità di Gaetano Manfredi a candidarsi a sindaco di Napoli è una bellissima notizia per Napoli e il Mezzogiorno, per il Pd e per lo schieramento che lo sosterrà. La sua competenza, la sua passione e il suo equilibrio faranno di lui un grande sindaco”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.