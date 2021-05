Centro: 'Noi con l'Italia', autonomi ma leali a centrodestra'

27 maggio 2021 a

a

a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Quando nasce un nuovo movimento politico si fanno gli auguri. Auguri quindi a Coraggio Italia perché diventi un'esperienza di arricchimento della proposta politica della coalizione del centrodestra. Questo è stato sempre l'obiettivo di Noi con l'Italia sin dal marzo 2018 quando si è presentata agli elettori con il suo simbolo all'interno della coalizione di centrodestra, alla quale ha dato il suo contributo sia in termini di voti e di eletti, sia con il lavoro in Parlamento e sul territorio, sia con la lealtà alla coalizione in questi anni". E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio di presidenza di 'Noi con l'Italia', riunitosi oggi sotto la guida di Maurizio Lupi.

"Abbiamo detto chiaramente fin dall'inizio di questa legislatura -prosegue il comunicato- che la nostra preoccupazione, e quindi la nostra occupazione, è quella di rafforzare l'area moderata del centrodestra, aumentandone il consenso e operando sempre per l'unità della coalizione. Cosi faremo anche, presentando nostre liste, nella prossima tornata di elezioni amministrative. Non ci interessano campagne di competizione interna a somma zero che fomentano ostilità che non hanno ragion d'essere”.