Napoli: Delmastro (Fdi), 'Fico pensi a presiedere Camera non a Comunali'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Conte ringrazia Fico per il lavoro a sostegno del candidato a sindaco di Napoli. Gli italiani un po' meno per il tempo sottratto alla presidenza della Camera per cui è lautamente pagato”. Lo afferma Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia Fdi.

"Fratelli d'Italia -aggiunge- aveva già denunciato la clamorosa latitanza di Fico, in tutt'altre faccende affaccendato, ma lui negava. Il ringraziamento di Conte suona come una postuma ammissione della diserzione del ruolo istituzionale da parte di Fico per dedicarsi alla partigiana costruzione di liste e candidature per il centrosinistra. Se non fosse Fico proveremmo a rivolgergli un richiamo ai suoi doveri e alla sobrietà istituzionale, ma è Fico e quindi il lapidario verdetto lo consegniamo agli italiani”.