Bce: Lagarde, '80% cittadini sostiene euro, felice per record'

Roma, 27 mag. -(Adnkronos) - "Sono felice di vedere che l'80% dei cittadini europei sostiene l'euro. La nostra moneta unica è un simbolo di unità e una rappresentazione tangibile dell'integrazione europea. Sono orgogliosa di lavorare per l'Europa e di contribuire a questa integrazione continua". Lo scrive la presidente della Bce Christine Lagarde in un tweet in cui rilancia il risultato dell'Eurobarometro diffuso oggi da cui emerge un record di sostegno dell'opinione pubblica alla moneta unica, che secondo '80% degli abitanti dell'Eurozona è positiva per l'Ue.