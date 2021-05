Spettacolo: Franceschini, 'al via 'ITsArt', dal 31 maggio la cultura sbarca online'**

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "ItsArt è la piattaforma digitale, voluta dal Ministero della cultura e realizzata da Cassa depositi e prestiti, che dal 31 maggio proporrà lo spettacolo e la cultura italiana, live, registrata, gratis e a pagamento, in Italia e nel mondo. Un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo in conferenza stampa dopo l'anteprima dello spettacolo di Claudio Baglioni 'In questa storia che è la mia' registrato presso il Teatro dell'Opera di Roma e in streaming sulla piattaforma ITsART il 2 giugno.