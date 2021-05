27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - Si complica il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. In queste ore l'Inter è tornata alla carica per il tecnico piacentino alzando notevolmente l'offerta economica portandola a 5 milioni di euro per tre anni. Il procuratore di Inzaghi, Tullio Tinti, è tornato nella sede dei campioni d'Italia, mentre Inzaghi è a colloquio con il presidente della Lazio Claudio Lotito.