Festival: Zingaretti, 'Romaeuropa sarà grande evento dopo fase finale Covid'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Attendiamo quest'anno con grandissima curiosità questa edizione di Romaeuropa festival. Sarà uno dei più grandi eventi culturali in una capitale europea dopo la fase finale dell'incubo Covid. Dico così perché sono convinto che il secondo semestre di quest'anno sarà una fase migliore. Abbiamo un grande bisogno di cultura, di tornare ad amare e apprezzare momenti di socialità dedicati alla fruizione culturale". Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in occasione della presentazione della trentaseiesima edizione di Romaeuropa festival che si svolgerà dal 14 settembre al 21 novembre.

"Di un grande evento come questo - ha aggiunto - ce n‘è sempre stato bisogno, ma questa volta ancora di più. La straordinarietà di questo evento prevede 20 luoghi riempiti di cultura, di multidisciplinarietà, di tutte le arti che si cimenteranno. Per stare bene insieme grazie alla cultura e allo spettacolo. Attendiamo questa edizione con curiosità, per capire che cosa è stato possibile creare in questo anno, anno e mezzo di stop. Io sono sicuro che sarà una esplosione di vita e di cultura. E questo è ciò di cui esattamente abbiamo bisogno per uscire da una delle fasi peggiori della storia della nostra democrazia. Grazie per quello che fate e avete sempre fatto per questa città, ma grazie soprattutto perché realizzare questa edizione del Festival significherà lasciarci alle spalle questo drammatico periodo".