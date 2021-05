Olimpiadi: Pd, in Regione Lombardia ferma delibera su società infrastrutture

27 maggio 2021 a

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - La costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa "è bloccata da almeno un mese da Regione Lombardia. Manca ancora, infatti, la sola delibera della giunta Fontana, che esprima parare favorevole all'intesa sugli atti costitutivi della società, per dare il via libera all'ente che dovrà spendere il miliardo di euro che il governo ha destinato alla realizzazione delle infrastrutture legate all'evento". Lo sottolinea Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia. Il Pd ha depositato oggi, a prima firma di Pizzul, una mozione con cui chiede alla giunta regionale di adottare la delibera in questione “senza ulteriori dilazioni”.

La Regione Lombardia "approvi la delibera senza perdere altro tempo” dichiara Pizzul. “La Lombardia – continua - ha tutto l'interesse a far partire prima possibile la società che dovrà costruire le infrastrutture per i giochi invernali 2026, dunque la Regione Lombardia farebbe bene a compiere prima possibile gli atti necessari alla conclusione di un iter iniziato a marzo 2020 con l'approvazione da parte dell'allora Governo Conte. A Palazzo Lombardia non passa giorno senza che si accusi qualcun altro, solitamente Roma, di rallentare la nostra regione, non sempre a proposito, come in questo caso".