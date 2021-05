Lombardia: Consiglio Regione approva risoluzione per territori montani (2)

27 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Viene chiesto di favorire l'insediamento di chi sceglie di vivere in montagna, di migliorare la connettività e i trasporti, di sostenere l'innovazione, il coordinamento fra filiere e la nascita di nuove aziende. Diversi i riferimenti alle opportunità offerte dal Recovery plan, che può essere utilizzato come leva per le politiche di sviluppo delle aree montane.

“Questa risoluzione che nasce dagli incontri che abbiamo fatto con gli Assessorati, Uncem, Anci e Unimont – ha detto Spelzini - delinea un quadro organico delle esigenze della montagna a seguito dell'emergenza covid. Sulla base degli incontri fatti, abbiamo ricostruito una fotografia importante e significativa degli interventi necessari per ricostruire e valorizzare le potenzialità del territorio montano, che è stato messo a dura prova. La montagna è fondamentale per la Lombardia. Basti solo pensare al grande valore che il turismo nelle nostre valli ha per tutta la regione e all'indotto che genera”.