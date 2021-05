Architetti: è morto Jaime Lerner, icona della sostenibilità nei paesi in via di sviluppo** (2)

28 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Nei due mandati successivi, pur continuando le sue azioni urbane innovative, Lerner intensifica le misure sociali che fanno collocare Curitiba tra le capitali mondiali dal miglior livello di qualità della vita. Eletto governatore dello Stato del Paranà nel 1994 e rieletto nel '98, Lerner ha messo in opera la più grande mutazione economica e sociale della storia della sua regione, attraverso un programma orientato sulle questioni fondiarie, i trasporti, il risanamento, la sanità pubblica, l'educazione, gli svaghi e la cultura.

Lerner è stato docente alla Scuola di Architettura e urbanistica dell'Università del Paranà e all'Università di Berkeley in California. È stato consulente per l'urbanistica presso le Nazioni Unite ed è stato ricompensato con numerosi riconoscimenti nel mondo, tra cui il Premio del Programma Ambiente dell'Onu nel 1990, il Premio Bambini e Pace 1996 istituito dall'Unicef, il Premio Prince Claus dei Paesi Bassi per la Cultura e lo Sviluppo nel 2000, il Premio della Tecnologia mondiale conferito dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Londra, nel 2001.

Dal 2002 al 2005 è stato eletto presidente dell'Unione internazionale degli architetti (Uia). Al momento dell'insediamento Lerner fu insignito del Premio Uia Sir Robert Matthew 2002 per il miglioramento della qualità degli insediamenti umani. Nel 2005 Lerner partecipò al Simposio della Cina Bus Rapid Transit Initiative a Shanghai per promuovere il progetto Brt in alcune grandi città. I suoi progetti hanno avuto una grande influenza su molti sindaci ed urbanisti cinesi.