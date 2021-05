Università: Carfagna, 'con Messa al lavoro per trattenere giovani talenti al Sud'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando con il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa per fare in modo che le università al Sud siano messe nelle condizioni di trattenere i giovani talenti e che possano tornare ad attrarre i giovani che sono andati al nord o all'estero". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna nel corso di una conferenza stampa con la stampa estera. "Con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi stiamo lavorando anche per potenziare l'offerta formativa nel mezzogiorno", aggiunge Carfagna.

Per il ministro comunque la priorità nel mezzogiorno "è anche fare in modo che le donne possano conciliare la loro vita lavorativa e la loro vita famigliare". Proprio per questo, aggiunge Carfagna, "il Pnrr stanzia oltre 4 miliardi di euro per le infrastrutture sociali e per lo sviluppo degli asili nido".