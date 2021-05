28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "In Italia il covid ha segnato una specie di spartiacque e probabilmente più che in altri paesi. Il post covid sarà migliore del pre covid". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa con la stampa estera, è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.