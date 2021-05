28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Non sono entusiasta, per niente" della proposta Letta sulla dote ai 18enni, "è proprio il tempo sbagliato". Lo ha detto Andrea Marcucci a Un giorno da pecora.

"Ora che c'è da far ripartire l'Italia, rimettere in moto i meccanismi economici, fare il 4,5-5% di Pil per pagare i debiti, la proposta del Pd qual è? Una tassa nuova", ha spiegato il senatore del Pd.