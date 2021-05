Cremona: sorpreso con oltre 170 grammi di hashish, arrestato

28 maggio 2021 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cremona un uomo di 33 anni, per detenzione e spaccio di droga. I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto nella frazione Cavatigozzi e addosso gli hanno trovato 7 grammi di hashish e 190 euro in contanti. Nel corso della perquisizione della sua abitazione ad Acquanegra Cremonese hanno poi trovato altri due panetti di hashish per un peso di 167 grammi, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione. Il 33enne è stato arrestato.