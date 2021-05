28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Mi spiace che Fi si divida, anche perché da democristiano sono esperto di scissioni e so come va a finire. Ma le vicende di partito non mi riguardano, noi Dc siamo una forza a sè, siamo e rimaniamo con Silvio, che è anche il nostro presidente d'onore''. Così su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera.