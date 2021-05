Premio Campiello: cinquina finalista Bajani, Caminito, Malaguti, Nori e Pellegrino/Adnkronos (2)

28 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il vincitore della 59/a edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 4 settembre per la prima volta all'Arsenale di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi. I giurati vengono selezionati su tutto il territorio nazionale in base alle categorie sociali e professionali, cambiano ogni anno e i loro nomi rimangono segreti fino alla serata finale. La cerimonia finale (con inizio alle ore 21.15) sarà presentata da Andrea Delogu.

La Giuria dei Letterati presieduta da Walter Veltroni è composta da personalità del mondo letterario ed accademico quali: Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Edoardo Camurri, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all'Università di Torino, Daria Galateria, scrittrice, accademica e traduttrice, Luigi Matt, docente di Storia della lingua italiana all'Università di Sassari, Ermanno Paccagnini, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università “La Cattolica” di Milano, Lorenzo Tomasin, Docente di Filologia Romanza all'Università di Losanna, Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario e Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova.

"Sono stati tanti i bei libri che abbiamo avuto il piacere di esaminare, tra essi quelli che hanno vinto lo meritavano in modo particolare - ha dichiarato Veltroni durante la cerimonia di selezione dei finalisti - Sono molto entusiasta anche del libro di racconti molto bello ed interessane che ha vinto il Premio Campiello Opera Prima. I libri che hanno partecipato narrano di storie familiari ma non solo, in essi c'è la realtà che fa irruzione, così come i luoghi e i sentimenti. La varietà dei temi affrontati dai romanzi di quest'anno consentirà ai lettori che valuteranno la scelta della giuria di muoversi lungo diverse dimensioni".