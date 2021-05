Dante Ravenna, disegno inedito di Federico Faruffini riconosciuto dopo 157 anni (2)

28 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Ravenna, con questa nuova e autorevole aggiunta al ricco pantheon dei visitatori illustri della tomba di Dante, si conferma ancora di più come la capitale del 'culto' dantesco tra Otto e Novecento e uno tra i luoghi più significativi per la costruzione dell'identità italiana negli ultimi due secoli", sottolinea il Comune in una nota.

La testimonianza della visita di Federico Faruffini, svoltasi il 27 ottobre del 1863, si aggiunge alla narrazione di quelle effettuate da numerosissime personalità illustri, quali, tra gli altri, Vittorio Alfieri, Lord Byron, papa Pio IX e re Vittorio Emanuele II e costituisce l'ennesimo antecedente illustre del pellegrinaggio alla tomba che con le Feste Dantesche del 1908 si consolida e organizza definitivamente in un rituale che prosegue fino ai giorni nostri.

Opere di Faruffini sono nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte moderna di Roma, della Pinacoteca di Brera e della Gam di Milano, e ai Musei Civici di Pavia. Recentemente la sua regione d'origine gli ha dedicato un'importante mostra presso la Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (Mb): "Io guardo ancora il cielo. Federico Faruffini", visitabile fino al 27 giugno.