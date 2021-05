Covid: Confcommercio, 'in Lombardia da giugno ripresa per 22mila attività di ristorazione'

28 maggio 2021 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Oltre 22mila imprese; è il numero delle attività lombarde della ristorazione che dal primo giugno potranno tornare a lavorare perché finalmente in grado di sfruttare gli spazi all'interno. Lo evidenzia Confcommercio Lombardia, secondo cui si tratta di un primo passo, parziale, verso il ritorno alla normalità in attesa della zona bianca e della conseguente caduta anche del limite orario imposto dal coprifuoco.

"Una boccata d'ossigeno per bar e ristoranti che non avendo spazi all'esterno, erano in forte difficoltà -scrive in una nota l'associazione-. Pensiamo anche alle attività nelle zone di montagna, fortemente condizionate, nella fruizione degli spazi all'aperto, dalle temperature. Dal primo giugno insomma, potranno, seppur con le importanti limitazioni dovute alle norme di sicurezza, tornare a lavorare e si potrà quindi sanare una prima, grave, distorsione. Fermo restando il sollievo per l'intero comparto".

L'attesa, però, è per il probabile passaggio in zona bianca: "Non dimentichiamoci che con una ripresa, in sicurezza ma sostanziale, della vita sociale delle nostre città, ci saranno ricadute positive, a cascata, su tutti i comparti del commercio e dei servizi". Del resto "è innegabile che il vero salto ci sarà con la zona bianca, non solo perché un Paese, e una Regione senza più il coprifuoco sono decisamente più appetibili dal punto di vista turistico, ma anche per uno scarto psicologico, che può dare speranza e prospettiva dopo mesi di pesantissima sofferenza, Anche se, dobbiamo sempre ricordare che non si potrà tornare immediatamente ai livelli pre-crisi".