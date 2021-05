Fisco: Letta, 'benaltrismo su dote ai 18enni, succede quando si tocca la rendita'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "A me preoccupa che ci possa aspettare un futuro inquietante di inverno demografico. I giovani vivono le conseguenze di un decennio terribile. Una larga parte dello spettro politico ha messo in scena rispetto alla mia proposta il trionfo del benaltrismo, potrei elencare almeno dieci 'serve ben altro'". Lo dice Enrico Letta a l'Espresso parlando della dote ai 18enni.

"Succede quando si tocca la rendita. Perché la tassa di successione per i più ricchi è la rendita, fu il governo Berlusconi a toglierla, c'è nella stragrande maggioranza dei paesi europei. Parlarne non significa attaccare quanto è stato costruito con il sudore della fronte, ma al contrario chiedere a chi eredita senza sudore beni milionari un contributo per i giovani che non hanno nulla", sottolinea il segretario del Pd.