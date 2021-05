Governo: P.Chigi, avviata programmazione Comitato transizione ecologica

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Si è svolta oggi la riunione di insediamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite), presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. Erano presenti alla riunione i ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha assicurato il supporto tecnico e organizzativo al Cite tramite il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe).

Nel corso della riunione è stata avviata la programmazione dei lavori del Cite, che prevede preliminarmente l'adozione del regolamento interno di funzionamento nonché la costituzione del Comitato tecnico di supporto, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato da ciascuno dei ministri che compongono per legge il Cite, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno.

Il Cite, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ha il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, approvando il Piano per la transizione ecologica, monitorandolo e documentandone i progressi. Possono partecipare anche altri ministri in funzione delle materie oggetto di trattazione, viene precisato sul sito della presidenza del Consiglio.