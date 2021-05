28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Complimenti a @AstroSamantha per il suo nuovo e prestigiosissimo incarico di comandante della Stazione spaziale internazionale, prima donna europea a raggiungere questo traguardo! Un esempio da seguire per tantissime ragazze, una donna che dà lustro al nostro Paese". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.