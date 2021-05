28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Marco Cecchinato (n.104 ranking) vola in finale dell'Atp Parma 2021 (montepremi complessivo 480.000 euro). Battuto Jaume Munar (n.80 ranking) in tre set: 7-6, 1-6, 6-1. In finale l'azzurro troverà il vincente tra Korda (n.63 ranking) e Paul (n.55 ranking).