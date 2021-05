Ue: Letta, 'Europa del futuro è nata con il Recovery'

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "L'Europa del futuro è nata con il Next generation Eu. Può essere una parentesi che si chiude con il Covid o può essere l'Europa del futuro, l'Europa dei grandi investimenti. Ma perchè questo avvenga è necessario che Italia e Spagna, i due Paesi che più hanno beneficiato di queste risorse, spendano bene i soldi". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del nuovo numero di Limes.

"Il futuro dell'Europa, dell'integrazione e anche dell'Italia dipende dal rendere permanente il Next generation Eu, farne il motore permanente che raddoppia il bilancio europeo, un secondo motore di una Unione bimotore, con il bilancio normale e il Next generation Eu -ha spiegato il segretario del Pd-. Ma se noi e gli spagnoli non useremo bene, fino in fondo, tutti questi soldi, sarà facile per tutti gli altri dire come sempre voi meridionali non meritate l'impegno di tutti noi".