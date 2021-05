Recovery: Bonetti, 'con ok a dl avanti donne e giovani, speranza a Paese'**

28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Con il dl Recovery segniamo un altro passo di svolta sulle pari opportunità nella vita del Paese: da oggi donne e giovani diventano protagonisti di azioni positive per rendere paritaria la loro presenza nel lavoro, a cominciare dalle norme che disciplinano i contratti pubblici". Così la ministra Elena Bonetti, al termine del Cdm.

"Con il Pnrr - prosegue l'espnente di Iv - insieme al Presidente Draghi abbiamo voluto e scritto un piano in grado di portare le donne e i giovani in ogni settore e di cambiare il volto del lavoro, perché nelle donne e nei giovani abbiamo riconosciuto la chiave di sviluppo e ogni opportunità di futuro per l'Italia: i primi frutti sono già arrivati e sono frutti di concretezza, per dare al Paese la speranza che merita, una speranza certa".