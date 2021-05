28 maggio 2021 a

a

a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza alla presidente Casellati da parte di tutto il gruppo di Italia Viva per le gravissime minacce ricevute. Nessuna tolleranza per gli haters sui social network: basta con questa escalation di odio”. Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone .