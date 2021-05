28 maggio 2021 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per le crescenti minacce ricevute via social. Minacce anche di morte, che ritengo non vadano sottovalutate. Mala tempora currunt…". Così Roberto Calderoli della Lega.