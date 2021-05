Milano: ricercata per rapina in concorso, arrestata a stazione Rogoredo

29 maggio 2021 a

a

a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Una donna di 39 anni, pluripregiudicata e ricercata in concorso per una rapina in concorso, è stata arrestata dalla polizia di Milano.

Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati ieri in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo, hanno notato la donna assumere un atteggiamento circospetto: dal controllo in banca dati è emerso che la 39enne fosse ricercata in quanto destinataria di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, per rapina in concorso, dovendo scontare una pena di oltre due mesi di reclusione.

Trovata in possesso di una modica quantità di eroina, è stata sanzionata e arrestata.