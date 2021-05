Scrittori: è morto Paolo Maurensig, conquistò successo con 'La variante di Luneburg'** (2)

29 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Con Mondadori Maurensig ha pubblicato "L'ombra e la meridiana" (1998), "L'Uomo scarlatto" (2001), "Il guardiano dei sogni" (2003), "Gli amanti fiamminghi" (2008), "Il golf e l'arte di orientarsi con il naso" (2012); "Amori miei e altri animali" (Giunti, 2014). "Il diavolo nel cassetto" (2018) è il primo romanzo pubblicato per Einaudi, seguito da "Il gioco degli dèi" (2019) - con cui ha vinto il Premio Giovanni Comisso - e "Pimpernel. Una storia d'amore" (2020). Per l'insieme della sua opera ha vinto il XLV edizione del Premio Scanno per La Letteratura.